Künstler-Bündnis versteigert Köln-Kuriositäten: Das steckt hinter der Aktion

Köln - Goldene Schallplatten, signierte FC-Köln -Trikots, "Meet and Greet"-Konzerttickets - all das können Kölnerinnen und Kölner aktuell auf der Internet-Auktionsplattform eBay ersteigern. Die Erlöse kommen dabei der Finanzierung der Arbeit gegen Rassismus und für eine solidarische Stadtgesellschaft zugute.

Auch BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken (74) beteiligt sich an der Aktion von "Arsch huh, Zäng ussenander". © Marcus Brandt/dpa

Initiiert wurde die Aktion von der Kölner Künstler- und Musikerinitiative "Arsch huh, Zäng ussenander", die sich gegen Rassismus und Neonazis einsetzt. Auf Facebook hat der Verein auf die Versteigerung aufmerksam gemacht.

Am beliebtesten ist dabei die von BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken (74) signierte Goldene Schallplatte mit einem Gebot von 1611 Euro (Stand: Mittwoch, 14. Januar), gefolgt von ihrem Pendant von Herbert Grönemeyer (69), die aktuell für 755 Euro gehandelt wird.

Zu den weiteren Highlights zählen zwei "Meet and Greet"-Tickets für das Jubiläumskonzert von Kasalla am 17. Oktober in der Lanxess-Arena, zwei Einlasskarten für die Show der Ehrlich Brothers am 21. Februar sowie verschiedene von der Mannschaft signierte Fan-Artikel des 1. FC Köln.