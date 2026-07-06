Kunst geht zurück! Stadt Köln übergibt Gemälde an Erben jüdischen Sammlers
Von Celine Frohnapfel
Köln - Die Stadt Köln gibt eine Zeichnung an die Erben eines verfolgten jüdischen Kunstsammlers zurück.
Es gehe um die Federzeichnung "Venus und Amor", die dem Künstler Johann Rottenhammer d. Ä. (1564-1625) zugeschrieben wird, teilte die Stadt mit.
Sie befand sich bislang im Besitz des Wallraf-Richartz-Museums. Nun habe der Rat entschieden, das Werk an die Erben zurückzugeben.
Die Zeichnung soll aus der Sammlung des Juristen Michael Berolzheimer stammen. Dieser floh 1938 wegen seiner jüdischen Abstammung vor den Nationalsozialisten ins Ausland. Teile seiner Kunstsammlung musste er deshalb zurücklassen.
Die Zeichnung sei damals versteigert worden und über mehrere Eigentümer schließlich zum Kölner Museum gekommen, teilte die Stadt mit.
Auch andere Sammlungen gaben bereits Kunstwerke an Berolzheimers Erben zurück, etwa die Hamburger Kunsthalle.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa