Stadt Köln richtet neue Tempo-50-Zone auf wichtiger Verkehrsader ein

Köln - Die Kreisstraße 4 rund um den Herkulestunnel in Köln -Ehrenfeld gilt als einer der wichtigsten Zubringer zur A57 überhaupt. Doch Autofahrer müssen sich ab der neuen Woche auf eine Neuerung einstellen.

Auf dem Zubringer zur A57 in Köln-Ehrenfeld gilt ab Montagmorgen ein neues Tempo-50-Limit. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Auf dem rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen der Ausfahrt Ehrenfeld/Nippes und der Brücke am Parkgürtel wird bereits ab Montagmorgen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h halbiert. Damit wird auch der letzte Abschnitt des Zubringers zu einer Tempo-50-Zone.

Die Maßnahme dient laut Stadt Köln der Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Straße, die sich offiziellen Angaben zufolge in einem kritischen Zustand befindet.

Zwar seien kleinere Straßenschäden in der Vergangenheit schon ausgebessert, Pflanzen zurückgeschnitten, Sinkkästen gereinigt und Fahrbahnmarkierungen erneuert und zusätzlich Schilder, die auf die Straßenschäden hinweisen, aufgestellt worden.

Trotzdem bleibe die Gefahrenlage bestehen, betont die Stadt, die sich weniger Unfälle durch die Einführung des neuen Tempolimits erhofft.