Stadt Köln richtet neue Tempo-50-Zone auf wichtiger Verkehrsader ein
Köln - Die Kreisstraße 4 rund um den Herkulestunnel in Köln-Ehrenfeld gilt als einer der wichtigsten Zubringer zur A57 überhaupt. Doch Autofahrer müssen sich ab der neuen Woche auf eine Neuerung einstellen.
Auf dem rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen der Ausfahrt Ehrenfeld/Nippes und der Brücke am Parkgürtel wird bereits ab Montagmorgen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h halbiert. Damit wird auch der letzte Abschnitt des Zubringers zu einer Tempo-50-Zone.
Die Maßnahme dient laut Stadt Köln der Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Straße, die sich offiziellen Angaben zufolge in einem kritischen Zustand befindet.
Zwar seien kleinere Straßenschäden in der Vergangenheit schon ausgebessert, Pflanzen zurückgeschnitten, Sinkkästen gereinigt und Fahrbahnmarkierungen erneuert und zusätzlich Schilder, die auf die Straßenschäden hinweisen, aufgestellt worden.
Trotzdem bleibe die Gefahrenlage bestehen, betont die Stadt, die sich weniger Unfälle durch die Einführung des neuen Tempolimits erhofft.
Eine Generalsanierung der Kreisstraße 4 sowie des Herkulestunnels ist bereits in Planung, allerdings erst für das Jahr 2028 vorgesehen. Bis dahin gilt nun im gesamten Zufahrtsbereich zur A57 Tempo 50. Einen genauen Zeitplan hat die Stadt noch nicht veröffentlicht.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa