Spitzenpolitiker besuchen CSD-Parade in Köln: "Mache mir zunehmend Sorgen!"

Köln - In Köln ist am Sonntagmittag die CSD-Parade gestartet, einer der größten Umzüge dieser Art in Europa. An der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) beteiligen sich rund 250 Gruppen mit etwa 60.000 Teilnehmenden. Die Veranstalter rechnen mit bis zu einer Million Besucher, auch NRW-Spitzenpolitiker sind vor Ort.

Bis zu einer Million Besucher sind am Sonntag in die Kölner Innenstadt gepilgert, um dort die CSD-Parade zu bestaunen. © Thomas Banneyer/dpa

Viele Beteiligte berichteten von einem zunehmend rauen Wind, der der LGBTQ-Community im Alltag ins Gesicht wehe. Das betonte auch NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU), der zum ersten Mal in Köln dabei ist.

"Ich bin dabei, weil ich mir zunehmend Sorgen mache", sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Wir haben zunehmend Menschen, die den Anspruch erheben, zu bestimmen, wie man leben muss. Und das ist ein Irrtum", ergänzte der 73-Jährige.

Er wolle zeigen: "Der Teil des Staates, für den ich stehe, die Polizei, der schützt alle." Dies sei unabhängig von der Lebensform, die man gewählt habe, so Reul.

Es sei eindrucksvoll, welche Kreativität die Menschen beim CSD entfalteten und mit welcher Fröhlichkeit sie dies täten. "Und eine Million Menschen, die an den Straßenrändern stehen und damit ein Statement abgeben - auch nicht schlecht."