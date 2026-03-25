"Lachende Kölnarena" startet Vorverkauf für 2027: Wer feiern will, muss schnell sein

Köln - Nach dem Karneval ist vor dem Karneval - zumindest in Köln : Zu Wochenbeginn hat der Vorverkauf für die "Lachende Kölnarena 2027" begonnen. Wer eine Eintrittskarte haben will, muss schnell sein.

Am 7. Februar 2026 stellte die "Lachende Kölnarena" einen Besucherrekord auf: 18.500 Zuschauerinnen und Zuschauer pilgerten für die Traditionsveranstaltung nach Köln-Deutz. Im kommenden Jahr soll die Bestmarke erneut überboten werden. © ARENA Management GmbH

Im Schnitt seien bereits jetzt rund 10.000 Tickets pro Veranstaltung über die Ladentheke gegangen. Für vereinzelte Termine sind die Karten sogar schon nahezu ausverkauft. Das teilt die ARENA Management GmbH als Veranstalter des Traditionsevents mit.

Was die Sache noch heikler macht: Aufgrund der Handball-WM im kommenden Jahr kann die "Lachende Kölnarena" nur 13- statt 15-mal stattfinden.

"Die Terminlage in 2027 mit der Handball-WM im Januar ist gewiss eine Herausforderung - für uns im Backend aus organisatorischen Gründen, aber auch für unsere Gäste in der Terminplanung", weiß auch Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher.

Trotzdem zeigt sich der Veranstalter optimistisch, dass man im kommenden Jahr eine neue Zuschauer-Bestmarke aufstellen kann. Die Chancen stünden nach Angaben des Unternehmens gut, den bisherigen Rekord von 18.500 Gästen, der erst am 7. Februar dieses Jahres aufgestellt wurde, direkt wieder zu knacken.