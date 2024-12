Langeweile passé: Das könnt Ihr zwischen den Jahren in Köln machen

Du hast nach den Feiertagen frei, weißt aber nicht, was Du in Köln machen kannst? Wir haben einige Ausflugstipps für Dich gesammelt.

Von Jonas Reihl

Köln - Schluss mit Besinnlichkeit, "Wham!"-Gedudel aus dem Radio und der grenzenlosen Völlerei - raus ins Vergnügen! Doch das ist gar nicht so einfach zwischen den Jahren, schließlich haben die meisten Läden noch immer dicht. Doch keine Sorge! TAG24 hat für Dich einige Dinge gefunden, auf die Du Dich in Köln nach den Weihnachtstagen freuen kannst.

Genieß das "China Lights Festival" im Kölner Zoo

Zum fünften Mal in Folge feiert der Kölner Zoo in diesem Jahr das "China Lights Festival". © Kölner Zoo Auch in diesem Jahr kannst Du beim "China Lights Festival" den Kölner Zoo wieder aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen: Über 77 Lichtensembles aus mehr als 11.000 Lampen lassen das gesamte Gelände mit unzähligen leuchtenden Tier- und Fantasiefiguren in einem ganz besonderen Licht erstrahlen. Die Aufbauten sind dabei in verschiedene Themenbereiche gegliedert: Auf den Willkommens-Bereich folgen die Specials "Faszinierende Meereswelten" sowie "Schätze der Natur". Die "China Lights"-Macher haben zudem Figuren in den Parcours integriert, die an das 165-jährige Bestehen des Zoos im Jahr 2025 erinnern. In diesem Jahr darfst Du Dich sogar auf ein "Best-of" mit den beliebtesten Figuren der vergangenen fünf Jahre freuen. Tickets für das Spektakel kannst Du über die Webseite des Kölner Zoos erwerben. Köln Lokal KVB ändert Fahrplan über Weihnachten: Auf diesen Linien gibt es ab heute Einschränkungen Wo: Kölner Zoo, Riehler Straße 173, 50735 Köln Wann: bis zum 2. Februar, täglich zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr. An Silvester ist geschlossen.

Ins Museum gehen

Das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln hat, wie alle städtischen Museen, ab dem 26. Dezember wieder geöffnet. © Rolf Vennenbernd/dpa Auch zwischen den Feiertagen haben die städtischen Museen in Köln geöffnet! Zwar bleiben die Tore an Heiligabend, am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am 26. Dezember kommen Kunstfans allerdings wieder auf ihre Kosten. Allerdings gelten hier die Öffnungszeiten wie an Feiertagen. Ab dem 27. Dezember könnt Ihr die städtischen Museen dann wieder wie gewohnt besuchen. Zudem haben auch private Museen ab dem 26. Dezember wieder geöffnet, das Schokoladenmuseum sogar an Neujahr. Köln Lokal Notfall an Weihnachten? Bei diesen Ärzten und Apotheken kriegt Ihr an den Feiertagen Hilfe! Alle Infos zu Öffnungszeiten, Ausstellungen und Co. findest Du hier.

Am Decksteiner Weiher spazieren gehen

Auch mitten in der Stadt kannst Du Deine Seele im Grünen mal so richtig baumeln lassen. Dafür bietet sich besonders der Decksteiner Weiher mit seinem üppigen Panorama und den bezaubernden Alleen an. Solltest Du dann noch eine Stärkung brauchen, wirst Du im "Haus am See" fündig: Bei Kaffee und Kuchen oder den berühmt-berüchtigten Trüffel-Pommes kannst Du Deine Energiespeicher in gemütlicher Atmosphäre wieder aufladen. Wo: Gleueler Straße, 50935 Köln Wann: rund um die Uhr geöffnet

Den Fühlinger See umrunden

Der Fühlinger See in Köln lädt mit seinem schönen Panorama auch im Winter zum Verweilen ein. © Federico Gambarini/dpa Der Fühlinger See gilt insbesondere in den Sommermonaten als beliebtes Ausflugsziel für Kölnerinnen und Kölner. Aber wusstest Du, dass sich der See auch in der kalten Jahreszeit perfekt für einen Ausflug eignet? Beispielsweise kannst Du Dich bei einer Rundwanderung um das Gewässer mal so richtig auspowern und dabei sogar noch die schöne Aussicht genießen. Als Startpunkt eignet sich etwa der Fühlinger Friedhof. Für die rund neun Kilometer solltest Du Dir allerdings ein bisschen Zeit einplanen. Wo: Fühlinger Friedhof, Kriegerhofstraße 27, 50769 Köln Wann: rund um die Uhr

Tiere streicheln im Lindenthaler Tierpark

Mitten im Stadtwald findest Du mit dem Lindenthaler Tierpark eine grüne Oase, in der sich zahlreiche putzige Vierbeiner tummeln - und nur darauf warten, dass Du mit einer Handvoll Futter vorbeischaust. Und auch liebevolle Streicheleinheiten sind bei Hochlandrindern, Ziegen, Eseln und Co. allzu gern gesehen. Hundebesitzer kommen hier allerdings nicht auf ihre Kosten: Um die teilweise frei laufenden Tiere zu schützen, ist Hunden der Zugang zum Tierpark untersagt. Wo: Marcel-Proust-Promenade 1, 50935 Köln Wann: täglich zwischen 9 und 17 Uhr

Heinzels Wintermärchen: Kalorien auf der Eislaufbahn verbrennen