Verspätungen und Ausfälle möglich: Störung legt wichtige Pendlerstrecke lahm

Köln - Wegen einer defekten Weiche zwischen den Bahnhaltestellen Köln Messe/Deutz und Köln Trimbornstraße ist es am Dienstagmorgen zeitweise zu Beeinträchtigungen auf einer wichtigen Pendlerstrecke gekommen.

Die betroffene Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Köln Trimbornstraße gilt als wichtige Verbindung im S-Bahn- und Regionalverkehr der Domstadt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "zuginfo.nrw" mitteilt, wurde die Störung um 7.43 Uhr gemeldet.

Daraufhin war zwischenzeitlich unklar, wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen sein würden. Um 9.50 Uhr gab die Bahn allerdings Entwarnung: Alle nötigen Arbeiten wurden erledigt. Der Verkehr rollt wieder.

Reisende müssen sich bis auf Weiteres aber weiterhin auf vereinzelte Verspätungen und Teilausfälle gefasst machen, berichtet die Bahn.

Das Unternehmen rät seinen Fahrgästen daher, ihre Verbindungen unmittelbar vor der geplanten Abfahrt in der Online-Auskunft zu überprüfen.