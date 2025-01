Marvel-Ausstellung erstmals in Deutschland: Hier kommt Ihr Euren Comic-Helden richtig nah

Spider-Man, Captain America oder Black Panther: Mit einem Museumsticket kann man seinen Comic-Helden in Köln bald näherkommen. © 2025 Marvel/Explorado Group/dpa

Sie werde Besucher durch mehr als 85 Jahre Marvel-Geschichte führen und mehr als 200 Exponate präsentieren, teilte das Museum Odysseum mit.

Die Ausstellung zeigt Marvels Entwicklung - von den ersten Comics bis zu den neuesten Blockbuster-Filmen und Serien. Auch Selfie-Jäger dürften auf ihre Kosten kommen - es soll Fotospots mit lebensgroßen Statuen der Helden geben.

Zu den Highlights zählen etwa Originalkostüme von Iron Man ("Iron Man 2") und Captain Marvel ("The Marvels") sowie Requisiten, die jeder Fan der Comic-Welt kennt - etwa Thors mächtiger Hammer ("Thor: Love and Thunder") und Captain Americas ikonischer Schild ("The Falcon and the Winter Soldier").

Hinzu kommen historische "Schätze wie eine Ausgabe des 1939 veröffentlichten Marvel Comics #1", wie es in der Ankündigung heißt.