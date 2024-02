Mehr als 23 Tonnen! Über diesen skurrilen Fund staunt der Kölner Zoll

Das sichergestellte gefälschte Waschpulver wurde mittlerweile beim Hauptzollamt Aachen vernichtet. © Hauptzollamt Aachen

Wie das Hauptzollamt Köln am heutigen Mittwoch bekannt gab, konnten bereits im November des vergangenen Jahres insgesamt über 23 Tonnen gefälschtes Waschpulver beschlagnahmt werden.

Die Ware befand sich in einer Lkw-Ladung, die beim Zollamt Köln-Wahn abgefertigt werden sollte. Da die Beamten jedoch Zweifel an der Echtheit des Produkts hatten, nahmen sie eine Probe und schickten sie an den Hersteller, der den Verdacht bestätigte.



"Diese enorme Menge liegt knapp über dem durchschnittlichen Tagesverbrauch an Waschpulver aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln zusammen", berichtet Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Insgesamt konnten die Beamten 5400 nachgeahmte Verpackungen eines bekannten Waschmittelherstellers auf dem Weg aus der Türkei nach Deutschland sicherstellen.

"Der Originalwert der Ware beträgt fast 110.000 Euro", so Ahland.