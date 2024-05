Miete und Co. auf dem Prüfstand: Das denken die Menschen in NRW über ihre Wohnsituation

Köln - Wenig Platz, viele Menschen und teils extrem hohe Mieten - die Wohnungssituation in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist mehr als angespannt. Dennoch haben über drei Viertel der Menschen in NRW in einer Umfrage angegeben, mit ihrer eigenen Wohnsituation zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.