Endlich wieder erlaubt! Stadt Köln kippt 40-jähriges Verbot am Fühlinger See

Köln - Zwar fällt das Pfingstwochenende in Köln wegen schwerer Unwetter buchstäblich ins Wasser, dennoch hat die Stadt Köln für alle Bürgerinnen und Bürger eine nasse Überraschung parat.

Über 40 Jahre lang war das Schwimmen im Fühlinger See untersagt, nun dürfen sich Kölnerinnen und Kölner wieder über zwei offizielle Badestellen freuen. © Federico Gambarini/dpa

Denn ab Freitag darf im Fühlinger See wieder geschwommen werden!

Das hat der Stadtrat am Donnerstag (16. Mai) in der Neufassung der Satzung für die Sport- und Erholungsanlage Fühlinger See beschlossen.



Demnach dürfen ab sofort wieder zwei Badestellen an See 1 und See 7 genutzt werden.

Zuvor war das Schwimmen im Fühlinger See rund 40 Jahre lang verboten. 2021 wurde das Verbot durch die Stadtverwaltung sogar noch einmal erneuert - als Reaktion auf den Tod zweier Menschen, die im See ertrunken waren. Einzige Ausnahme: Das kostenpflichtige Strandbad am "Blackfoot Beach".