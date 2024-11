Mehr Komfort und Effizienz für Reisende: Flughafen Köln/Bonn plant große Umstrukturierung

Köln - Große Umstrukturierung am Köln /Bonner Airport: Ab Januar 2025 übernimmt der Flughafenbetreiber die Organisation der Luftsicherheitskontrollen von der Bundespolizei. Das soll für mehr Komfort und Effizienz sorgen.

Im neuen Jahr dürfen sich Reisende über mehr Komfort und Effizienz am Köln/Bonner Flughafen freuen. © Jan Woitas/dpa

Das wurde am Montag im Rahmen eines Festaktes, an dem auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) teilgenommen hat, bekannt gegeben.

"Sicherheit hat im Flugverkehr oberste Priorität. Dafür sorgt vor allem die Bundespolizei - in enger Kooperation mit Partnern an den Flughäfen. Wir wollen für höchste Sicherheitsstandards und zugleich kurze Wartezeiten für die Passagiere sorgen", meint Faeser anlässlich der Neuausrichtung in einer Pressemeldung.

Aus diesem Grund würde der Flughafenbetreiber in Köln nun selbst "wichtige Teile der Passagier- und Gepäckkontrollen" übernehmen, führt die Innenministerin aus.

Die Idee hinter dem neuen Konzept ist dabei, dass die Bundespolizei, die weiterhin die Kontrollen beaufsichtigen wird, so mehr Flexibilität und Effizienz bekomme und sich damit stärker auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren könne, meint die SPD-Politikerin.

Bis zum Jahresende bleibt allerdings die Bundespolizei für die Kontrollen zuständig und behält auch weiterhin die Gewährleistungsverantwortung für die Luftsicherheit. In Zukunft werden dann private Sicherheitsdienstleister unter Aufsicht der Flughafengesellschaft die Kontrollen durchführen.