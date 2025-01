Nach Explosion in Köln: Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach möglichem Täter

Köln - Nach fast fünf Monaten haben die Ermittler der IG Sattla einen neuen Verdächtigen im Zusammenhang mit der Explosionsserie in Köln identifiziert. Nach dem Mann wird nun mit einem Lichtbild gefahndet.

Wer kennt diesen Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Köln

Der Unbekannte soll für eine Detonation an einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Zündort im vergangenen Sommer verantwortlich sein.

Dabei wurden mehrere Wohnungstüren und Fenster beschädigt, glücklicherweise aber niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hatte der Gesuchte am frühen Morgen des 12. August vergangenen Jahres einen Sprengsatz vor dem Gebäude im Dahlienweg platziert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort fehlte jede Spur von dem Mann. Nun jedoch ist den Ermittlern ein Durchbruch gelungen: Eine Überwachungskamera an einer nahe gelegenen Tankstelle an der Schmittgasse zeichnete den Unbekannten auf, als er sich gegen 3 Uhr am frühen Morgen vom Tatort entfernt hatte. Dabei konnte er unter anderem durch seine Schuhe identifiziert werden.