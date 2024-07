Nach letztem EM-Spiel in Köln: Verkehrsbetriebe ziehen positive Bilanz - und räumen Fehler ein

Tausende Fußballfans, die wegen der fünf Kölner EM-Partien in der Domstadt unterwegs waren, sorgten für eine große Herausforderung für die KVB. © Stephan Anemüller/KVB

KVB-Vorstandschefin Stefanie Haaks spricht angesichts der Menschenmassen, die in den vergangenen Wochen in der Domstadt unterwegs waren, von einer großen Herausforderung für den Bus- und Bahnbetrieb. Dennoch ist sie zufrieden damit, wie das Großereignis in Köln abgelaufen ist.

"Wir haben uns intensiv auf das Turnier vorbereitet und alle verfügbaren Mitarbeitenden und Fahrzeuge mobilisiert, um den Gästen das bestmögliche Angebot zu machen. Und das ist uns unter den schwierigen Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, gut gelungen", betont Haaks gegenüber TAG24.

Dabei lag der Schwerpunkt der KVB auf den fünf Spieltagen und dem Hin- und Rückweg zum "Cologne Stadium". Dafür waren zusätzlich zu den regulären Bahnen und Bussen bis zu 32 Sonderzüge pro Spieltag im Einsatz.

Insgesamt wurden in den zwei Wochen seit Turnierstart mehr als 1500 Schichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allein in der Leitstelle und der Betriebsaufsicht geleistet, davon zahlreiche als Mehrarbeit an freien Tagen.