Sommerferien im Museum: Sport, Spiel und Spaß mitten in Köln

Köln - Das Deutsche Sport & Olympia Museum im Kölner Rheinauhafen hat sich auch in diesem Jahr ein buntes Ferienprogramm für alle Daheimgebliebenen, Familien und kleine Sportskanonen überlegt.

Alles in Kürze

Wer lieber etwas über die sportliche Geschichte seiner Vorfahren erfahren möchte, ist in der Führung "Jung und Jünger" richtig.

Los geht’s schon am Morgen mit dem Frühsport auf dem Dach des Museums. Mit Blick auf den Rhein können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren hier richtig durchstarten. Das Ganze montags bis freitags, von 10.30-11.15 Uhr.

Wie das Museum am Dienstag mitteilt, heißt es hier vom 23. Juli bis zum 26. August: Bewegung, Action und jede Menge Spaß direkt am Rhein.

Neben spaßigen Aktionen für Jugendliche kommen hier auch kleinere Kinder auf ihre Kosten. © Jara Reker

Und weil es beim Spielen keine Altersgrenze gibt, warten im Museum noch viele weitere Highlights.

Im Salon lädt ein Hüpfekästchen-Parcours zum Ausprobieren ein und in der Spielhalle "Champions Hall" könnt Ihr beim Basketball oder auch Tischkicker zeigen, was Ihr draufhabt.

Das Deutsche Sport & Olympia Museum im Kölner Rheinauhafen ist mit seinen Ausstellungen aus 3000 Jahren Sportgeschichte sowieso schon ein Muss für alle, die Lust auf Bewegung haben.

Mit der Lage direkt am Rhein und den spektakulären Sportplätzen auf dem Dach ist es auch in den Ferien der perfekte Ort für Familien- und Schulausflüge oder spontane Action-Tage in der City.