Neue Direktflüge von Köln angekündigt: Billig-Airline nimmt sonniges Ziel ins Visier

Köln - Große Überraschung am Flughafen Köln /Bonn! Schon bald wird eine neue Direktflugverbindung angeboten.

Ab dem 1. Mai nehmen Eurowings-Maschinen dreimal pro Woche von Köln aus Kurs in Richtung Portugal. © Federico Gambarini/dpa

Ab dem 1. Mai hebt die in Köln stationierte Lufthansa-Tochter Eurowings dreimal pro Woche von der Domstadt aus in Richtung Porto ab. Das hat der Airport am Mittwoch mitgeteilt.

Demnach ist es bereits die fünfte neue Strecke, die die Billig-Airline im nächsten Sommerflugplan in Köln/Bonn aufnehmen wird. Zuvor wurden schon Flüge nach Bastia auf Korsika, Erbil, Funchal auf Madeira und Klagenfurt angekündigt.

Und auch die Zeiten der Porto-Verbindung stehen bereits fest. Montags ist der Start für 18.55 Uhr geplant, donnerstags für 19.10 Uhr und samstags um 18.40 Uhr.

Über das neue Angebot dürften sich derweil nicht nur Sonnenanbeter, sondern auch begeisterte Städtetripler freuen - immerhin ist die portugiesische Stadt insbesondere für ihre malerische Altstadt bekannt und beliebt.