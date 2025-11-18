Neue Zahlen sind da: Das war Kölns gefährlichste Straße 2024

Neueste Zahlen des Unfallatlas stellen klar: Diese Straße ist die gefährlichste in Köln.

Von Maurice Hossinger

Köln - Neueste Zahlen aus den Bundesländern belegen: Köln hat eine der gefährlichsten Straßen Deutschlands.

Die Kalker Hauptstraße ist mit 43 Unfällen zur gefährlichsten Stra0e Kölns gekürt worden. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Insgesamt 58.062 Unfälle haben sich im Vorjahr auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ereignet - das geht aus dem Unfallatlas der statistischen Ämter des Bundes und Landes hervor.

Damit gilt NRW als Bundesland mit den meisten Verkehrsunfällen. Auf Rang zwei: Bayern mit 44.331 Crashs.

Auch die Anzahl der Unfälle auf einzelnen Straßen ist durch den Unfallatlas messbar.

Die gefährlichste Straße Kölns: Die Kalker Hauptstraße mit 43 Unfällen im Jahr 2024! Mit nur sechs Vorfällen dahinter liegt die Aachener Straße auf dem zweiten Rang im Kölner Ranking.

Die gefährlichsten Fleckchen Asphalt liegen derweil in Frankfurt, Hamburg und Hannover. Mit jeweils 59 Unfällen teilen sich die Hanauer Landstraße, Kieler Straße und Vahrenwalder Straße den unrühmlichen Platz an der Sonne.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

