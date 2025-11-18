Neue Zahlen sind da: Das war Kölns gefährlichste Straße 2024
Köln - Neueste Zahlen aus den Bundesländern belegen: Köln hat eine der gefährlichsten Straßen Deutschlands.
Insgesamt 58.062 Unfälle haben sich im Vorjahr auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ereignet - das geht aus dem Unfallatlas der statistischen Ämter des Bundes und Landes hervor.
Damit gilt NRW als Bundesland mit den meisten Verkehrsunfällen. Auf Rang zwei: Bayern mit 44.331 Crashs.
Auch die Anzahl der Unfälle auf einzelnen Straßen ist durch den Unfallatlas messbar.
Die gefährlichste Straße Kölns: Die Kalker Hauptstraße mit 43 Unfällen im Jahr 2024! Mit nur sechs Vorfällen dahinter liegt die Aachener Straße auf dem zweiten Rang im Kölner Ranking.
