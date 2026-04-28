28.04.2026 13:29 Neue Zahlen und Statistiken: So attraktiv sind die Kölner Veedel wirklich

Für eine Umfrage mussten 2500 Kölnerinnen und Kölner die Attraktivität ihrer Stadtteile bewerten. Die Ergebnisse überraschen.

Von Jonas Reihl

Köln - Wie bewerten Kölnerinnen und Kölner die Attraktivität ihrer Veedel? Genau das wollte die städtische Tochtergesellschaft KölnBusiness in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Markt und Absatzforschung (GMA) in einer Umfrage herausfinden.

Wie zufrieden sind die Kölnerinnen und Kölner mit ihren Veedeln? Genau das wollte die Stadt-Tochter KölnBusiness in einer Umfrage herausfinden. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Insgesamt 2400 Bürgerinnen und Bürger mussten dafür zwischen September und Oktober 2025 die zentralen Einkaufslagen in den zwölf Stadtteilen mit Schulnoten bewerten, wie KölnBusiness mitteilt. Die Ergebnisse überraschen: Im Vergleich zu einer ähnlichen Erhebung aus dem Jahr 2023 hat sich die Durchschnittsnote von 2,9 auf 2,4 verbessert. Rund zwei Drittel der Befragten vergaben dabei die Noten eins oder zwei. Besonders deutliche Verbesserungen erzielten dabei Dellbrück (3,3 auf 2,5), Porz (3,9 auf 3,2) und die nördliche Innenstadt (2,8 auf 2,1). Köln Lokal Schrecksekunde am Kölner Flughafen: Start Sekunden vor Abflug abgebrochen! Am stärksten bewertet wurden derweil Lindenthal, Sülz und die südliche Innenstadt, jeweils mit einer Note von 2,0. Mit einer Note von 3,5 schnitt der Stadtteil Kalk hingegen am schwächsten ab.

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