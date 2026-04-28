Blut wird knapp! Kölner Kliniken schlagen Alarm und bitten um Hilfe
Köln - Die Blutreserven in mehreren Krankenhäusern in Köln gehen zur Neige. Jetzt rufen die Kliniken dringend zur Spende auf.
Betroffen sind laut einer Mitteilung der städtischen Kliniken unter anderem das Krankenhaus Holweide, das Krankenhaus Merheim sowie die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße.
Dabei seien besonders nach einer Chemotherapie oder großen Eingriffen viele Patienten auf Bluttransfusionen angewiesen. Hinzu kommen schwere Verkehrsunfälle, die mit dem Start der Motorradsaison wieder häufiger werden.
Ein weiteres Problem: Blutkonserven sind nur wenige Wochen haltbar und müssen deshalb ständig ersetzt werden.
Aus diesem Grund schlagen die Kliniken Alarm und rufen erneut dringend zum Spenden auf.
Wer helfen will, kann sich einfach online einen Termin sichern. Das geht zum Beispiel über das Portal Doctolib.
Obendrauf gibt es einen kleinen Bonus: Erstspender bekommen in den Kölner Kliniken einen Buch-Gutschein im Wert von 10 Euro. Ab der zweiten Spende gibt es jedes Mal eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro.
Titelfoto: Robert Michael/dpa