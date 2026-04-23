Schrecksekunde am Kölner Flughafen: Start Sekunden vor Abflug abgebrochen!

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Am Flughafen Köln-Bonn hat eine Maschine von Eurowings den Start abbrechen müssen!

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Flughafen Köln-Bonn ist es am Donnerstag zu einer Schrecksekunde gekommen!

Unmittelbar nach dem Abbruch des Starts rauschten Feuerwehrkräfte an, um die Triebwerke der Maschine zu untersuchen.
Unmittelbar nach dem Abbruch des Starts rauschten Feuerwehrkräfte an, um die Triebwerke der Maschine zu untersuchen.  © Markus Böhm

Unmittelbar vor dem Abflug in Richtung Wien hat eine Maschine der Fluglinie Eurowings den Start aus bislang noch ungeklärter Ursache abbrechen müssen.

Alle Passagiere des Flugzeugs - das um 13.35 Uhr abheben sollte - wurden daraufhin evakuiert und in Bussen vom Rollfeld transportiert.

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Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen laufen derweil auf Hochtouren, um den Grund des Startabbruchs zu ermitteln.

Titelfoto: Markus Böhm

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