Schrecksekunde am Kölner Flughafen: Start Sekunden vor Abflug abgebrochen!

Köln - Am Flughafen Köln-Bonn ist es am Donnerstag zu einer Schrecksekunde gekommen!

Unmittelbar nach dem Abbruch des Starts rauschten Feuerwehrkräfte an, um die Triebwerke der Maschine zu untersuchen. © Markus Böhm

Unmittelbar vor dem Abflug in Richtung Wien hat eine Maschine der Fluglinie Eurowings den Start aus bislang noch ungeklärter Ursache abbrechen müssen.

Alle Passagiere des Flugzeugs - das um 13.35 Uhr abheben sollte - wurden daraufhin evakuiert und in Bussen vom Rollfeld transportiert.