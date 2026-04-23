Schrecksekunde am Kölner Flughafen: Start Sekunden vor Abflug abgebrochen!
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Köln - Am Flughafen Köln-Bonn ist es am Donnerstag zu einer Schrecksekunde gekommen!
Unmittelbar vor dem Abflug in Richtung Wien hat eine Maschine der Fluglinie Eurowings den Start aus bislang noch ungeklärter Ursache abbrechen müssen.
Alle Passagiere des Flugzeugs - das um 13.35 Uhr abheben sollte - wurden daraufhin evakuiert und in Bussen vom Rollfeld transportiert.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen laufen derweil auf Hochtouren, um den Grund des Startabbruchs zu ermitteln.
Titelfoto: Markus Böhm