Oberbürgermeister Burmester würdigt Vorgängerin Reker: "Sie haben Köln gedient!"

Köln - Große Ehre für Henriette Reker (69, parteilos): Kölns Ex-Bürgermeisterin (2015 bis 2025) durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Henriette Reker (69, parteilos) führte die Geschicke Kölns vom 22. Oktober 2015 bis Ende Oktober 2025. © Christoph Reichwein/dpa

Im Rahmen einer Festsitzung des Rates der Stadt Köln, zu der Rekers Nachfolger Torsten Burmester (62, SPD) am Dienstagabend eingeladen hatte, wurden zudem zwei Porträts der 69-Jährigen für die Galerien der ehemaligen Stadtoberhäupter enthüllt.

Mit der Aufnahme der Porträts in die Reihe der ehemaligen Stadtoberhäupter wird laut Mitteilung der Stadt ein bedeutender Abschnitt der jüngeren Geschichte Kölns dauerhaft sichtbar gemacht. Schließlich war Reker die erste Oberbürgermeisterin der Domstadt überhaupt.

Eines der Bilder wird künftig neben dem Ratssaal gezeigt. Ein Ölgemälde der Künstlerin Helena Parada Kim wird neben dem Amtszimmer des Oberbürgermeisters angebracht.

"Ich habe mich für Helena Parada Kim entschieden, weil ihre Kunst Brücken baut - zwischen Kulturen, zwischen Tradition und Gegenwart. Das war auch immer mein Anspruch", so Reker.