Blut wird knapp! Städtische Kliniken in Köln schlagen Alarm

Köln - Die Blutreserven in den drei städtischen Krankenhäusern in Köln gehen zur Neige. Jetzt rufen die Kliniken dringend zur Spende auf.

Die Blutreserven in den Kölner Kliniken werden knapp. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Betroffen sind laut einer Mitteilung das Krankenhaus Holweide, das Krankenhaus Merheim sowie die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße.

Dabei seien besonders nach einer Chemotherapie oder großen Eingriffen viele Patienten auf Bluttransfusionen angewiesen. Hinzu kommen schwere Verkehrsunfälle, die mit dem Start der Motorradsaison wieder häufiger werden.

Ein weiteres Problem: Blutkonserven sind nur wenige Wochen haltbar und müssen deshalb ständig ersetzt werden.

Aus diesem Grund schlagen die Kliniken Alarm und rufen erneut dringend zum Spenden auf.