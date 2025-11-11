Peinlicher Fauxpas: Kölns Karnevalschef verwechselt neuen Bürgermeister mit Vorgängerin

Köln - Zwischen Kostümen und Konfetti kann selbst ein Profi mal ins Schleudern geraten: Kölns oberster Karnevalist Christoph Kuckelkorn (61) hat zum Karnevalsauftakt kurzzeitig geglaubt, eine Oberbürgermeisterin zu treffen - obwohl mit Torsten Burmester (62, SPD ) mittlerweile ein Mann an der Stadtspitze steht.

Als Präsident des Festkomitees Kölner Karneval von 1823 e.V. ist Christoph Kuckelkorn (61) der Oberste Karnevalist von Köln. © Henning Kaiser/dpa

"Wir haben jetzt zehn Jahre lang eine Oberbürgermeisterin gehabt und heute Morgen beim ersten Alaaf und beim Vorbereiten auf den Tag dachte ich dann: Ja, gleich gehen wir zur Oberbürgermeisterin", verriet der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval der Deutschen Presse-Agentur bei einem Empfang im Rathaus.

"Das war natürlich völlig danebengegriffen", gab er mit einem Lachen zu.

Den kleinen Fehler fing er aber sofort wieder ein: "Wir sind sehr stolz, dass wir einen neuen Oberbürgermeister hier in Köln haben."

In Köln hatte von 2015 an zehn Jahre lang die parteilose Politikerin Henriette Reker (68) das Oberbürgermeisteramt bekleidet.