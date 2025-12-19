Realschule evakuiert: Schüler und Lehrende nach Reizgas-Angriff im Krankenhaus

Köln - An einer Kölner Realschule ist es am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien zu einer mutmaßlichen Pfefferspray-Attacke gekommen.

Nach dem Vorfall hatten mehrere Schülerinnen und Schüler vor dem Gebäude behandelt werden müssen. © Jan Ohmen

Den Angaben der Feuerwehr zufolge hätten mindestens 42 Schüler und Lehrende vom Rettungsdienst behandelt werden müssen.

Fünf von ihnen - drei Erwachsene und zwei Kinder - mussten für weitere Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit.

Lehrende hatten den Vorfall demnach über den Notruf gemeldet, woraufhin Teile des betroffenen Gebäudes von der Feuerwehr gelüftet wurden.