Realschule evakuiert: Schüler und Lehrende nach Reizgas-Angriff im Krankenhaus
Köln - An einer Kölner Realschule ist es am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien zu einer mutmaßlichen Pfefferspray-Attacke gekommen.
Den Angaben der Feuerwehr zufolge hätten mindestens 42 Schüler und Lehrende vom Rettungsdienst behandelt werden müssen.
Fünf von ihnen - drei Erwachsene und zwei Kinder - mussten für weitere Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit.
Lehrende hatten den Vorfall demnach über den Notruf gemeldet, woraufhin Teile des betroffenen Gebäudes von der Feuerwehr gelüftet wurden.
Einige der Kinder konnten im Anschluss sicherheitshalber vorzeitig in die Weihnachtsferien. Über die genauen Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt.
Einem Polizeisprecher zufolge verfolge man aktuell eine Anzeige gegen Unbekannt.
