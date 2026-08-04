Rheinpegel sinkt auf historisches Tief: Warum der Fluss jetzt neu vermessen wird

Köln/Düsseldorf/Duisburg - Der schmale Rhein wird nach Rekord-Tiefständen neu vermessen. An mehreren Orten starten am Dienstag für diese Aktion Schiffe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein.

An wichtigen Messstationen in NRW waren am Wochenende historische Tiefstände des Rheins verzeichnet worden. © Oliver Berg/dpa

Bei der gleichzeitigen Fahrt stromabwärts werde der Wasserspiegel des Rheins über die gesamte Flussstrecke erfasst, sagte Sprecher Moritz Axt.

Das helfe, Berechnungsmodelle für Wasserstände und Strömungsverhältnisse zu überprüfen. Bei einem Vergleich mit früheren Messungen könnten auch Veränderungen der Flusssohle durch Erosion oder Ablagerung erkannt werden.

Die Daten lieferten wichtige Informationen für die Ermittlung der Fahrrinnentiefen für die Schifffahrt, erläuterte Axt.

Am Wochenende waren historische Tiefstände des Rheins an wichtigen Messstationen in Nordrhein-Westfalen verzeichnet worden.

Am Donnerstag und Freitag werden noch drastischere Tiefstände für Köln, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort und Emmerich erwartet. "Es spitzt sich alles voraussichtlich noch stärker zu", sagte Sprecher Moritz Axt.