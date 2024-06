Rheinpegel überschreitet wichtigen Schwellenwert: Diese Maßnahmen ergreift die Stadt Köln jetzt

Köln - Die verheerenden Unwetter in Süddeutschland schwappen nun auch nach Köln ! Am Morgen knackte der Rhein die 7-Meter-Marke.

Außerdem prüft die Stadt Köln derzeit, ob im Rodenkirchener Auenviertel erste mobile Wasserschutz-Wände aufgebaut werden müssen. Hier wurde zudem bereits am Montag (3. Juni) das Hubtor geschlossen, um zu verhindern, dass Wassermassen durch die Straßen gespült werden.

Das berichten die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) Köl n am Mittwoch.

"Der Wasserstand am Kölner Pegel verändert sich derzeit kaum. Der Scheitel der aktuellen Hochwasserwelle wird am frühen Nachmittag erwartet", teilen die StEB mit - geben aber gleichzeitig leichte Entwarnung: Der Wasserstand soll nach dem Höchststand am Mittwoch langsam wieder sinken.