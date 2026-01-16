Rollstühle, Kanus, Grabstein: Das sind die verrücktesten Abgaben im Kölner Fundbüro

Köln - Tausende Gegenstände, alle penibel sortiert und katalogisiert, etliche Rucksäcke und Handtaschen, unzählige Regenschirme und Hunderte Fahrräder, die an Haken von der Decke hängen: Das Fundbüro der Stadt Köln ist eine wahre Schatzgrube.

Im Kölner Fundbüro warten Tausende Gegenstände auf ihre rechtmäßigen Besitzer. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Unter anderem finden sich hier auch zahlreiche Rollstühle. "Es kann etwa passieren, dass die Krankentransportdienste die Leute einladen und einfach wegfahren. Schwupp, ist der verloren", vermutet Silke Heckmann, Sachgebietsleiterin vom Ordnungsamt und damit verantwortlich für das Fundbüro in der neuen Folge des Podcasts "INSIDE Stadt Köln".

Doch die Rollstühle sind noch lange nicht das Kurioseste, das hier jemals abgeliefert wurde. "Vor ein paar Monaten ist ein Grabstein bei uns abgegeben worden und der liegt jetzt da", berichtet Fundbüro-Leiterin Selma Sacco.

Woher der mysteriöse Stein kommt, weiß allerdings niemand. Zwar ist darauf ein Name verzeichnet, doch die Kölner Friedhofsverwaltung konnte damit nichts anfangen. Entsprechend liegt der Grabstein im Lager des Fundbüros und wartet darauf, abgeholt zu werden.

"Das ist eigentlich das Kurioseste, was hier angekommen ist. Wer denkt denn schon an einen Grabstein und wer macht sich die Mühe, das zur Polizei zu bringen? Das ist ja Granit, das ist ja auch schwer", so Sacco.

Rein größentechnisch muss der Grabstein aber zurückstecken. Im Keller der Annahmestelle lagern nach wie vor zwei Kanus. Und es geht sogar noch größer: "Wir sollten mal einen vier Tonnen schweren Anker annehmen", erinnert sich die Fundbüro-Leiterin. Das habe man aber verweigert.