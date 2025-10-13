Lärm, Sperrung & Halteverbot: Das steht Köln-Sülz jetzt bevor

Köln - In Köln -Sülz wird es laut und eng: Auf der Luxemburger Straße starten ab Montag umfangreiche Baumpflegearbeiten.

Um die Verkehrssicherheit auf der Luxemburger Straße in Köln-Sülz weiter zu gewährleisten, finden ab Montag (13. Oktober) umfangreiche Baumpflegearbeiten statt. © Jan Woitas/dpa

Ab Montag, den 13. Oktober, bis zum 10. November wird zwischen Eifelwall und Militärring kräftig gesägt, gehäckselt und geschnitten.

Wie die Stadt mitteilt, bekommen rund 260 Bäume aus Sicherheitsgründen einen neuen Schnitt verpasst. Für Autofahrer heißt das: Geduld mitbringen.

Eine Fahrspur wird durch die Arbeiten immer wieder gesperrt, Parkplätze fallen komplett weg, und Halteverbote wurden schon vier Tage vorher aufgestellt.

Dazu können Motorsägen, Häcksler & Co. für ordentlich Krach sorgen.