Lärm, Sperrung & Halteverbot: Das steht Köln-Sülz jetzt bevor
Köln - In Köln-Sülz wird es laut und eng: Auf der Luxemburger Straße starten ab Montag umfangreiche Baumpflegearbeiten.
Ab Montag, den 13. Oktober, bis zum 10. November wird zwischen Eifelwall und Militärring kräftig gesägt, gehäckselt und geschnitten.
Wie die Stadt mitteilt, bekommen rund 260 Bäume aus Sicherheitsgründen einen neuen Schnitt verpasst. Für Autofahrer heißt das: Geduld mitbringen.
Eine Fahrspur wird durch die Arbeiten immer wieder gesperrt, Parkplätze fallen komplett weg, und Halteverbote wurden schon vier Tage vorher aufgestellt.
Dazu können Motorsägen, Häcksler & Co. für ordentlich Krach sorgen.
Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass manche Arbeiten sogar nachts stattfinden müssen, weil in der Nähe der Stadtbahn-Oberleitung nur dann sicher gearbeitet werden kann.
Ziel ist es, langfristig die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa