Sanierung nach drei Jahrzehnten: Aufzug an "Florastraße" wochenlang außer Betrieb

Köln - Nach 30 Jahren wird ein Aufzug an der KVB -Haltestelle "Florastraße" in Nippes saniert. Fahrgäste, die auf den Fahrstuhl angewiesen sind, müssen ausweichen.

Die KVB haben die Sanierung einer Aufzuganlage an der Haltestelle "Florastraße" in Köln-Nippes angekündigt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Bis voraussichtlich zum 27. Februar - und damit ausgerechnet in der Hochphase des Kölner Karnevals - werden die Arbeiten an der 1996 gebauten Anlage, die als barrierefreie Verbindung zu den Bahnsteigen der Linien 12 und 15 in Richtung Friesenplatz dient, nach Angaben der Kölner Verkehrs-Betriebe dauern.

Im Rahmen der Sanierung werden demnach der Antrieb, die Aufzugsteuerung, die Aufzugschachtbeleuchtung, die Türen inklusive deren Antriebe, der Fahrkorb, die Notruf- und Kommunikationseinrichtungen sowie die Aufzuguntergründe erneuert.

"Fahrgäste, die auf einen Aufzug angewiesen sind, können die benachbarte Haltestelle 'Neusser Straße/Gürtel' nutzen, die barrierefrei ist", teilen die KVB zudem mit.