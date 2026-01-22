Sanierung nach drei Jahrzehnten: Aufzug an "Florastraße" wochenlang außer Betrieb
Köln - Nach 30 Jahren wird ein Aufzug an der KVB-Haltestelle "Florastraße" in Nippes saniert. Fahrgäste, die auf den Fahrstuhl angewiesen sind, müssen ausweichen.
Bis voraussichtlich zum 27. Februar - und damit ausgerechnet in der Hochphase des Kölner Karnevals - werden die Arbeiten an der 1996 gebauten Anlage, die als barrierefreie Verbindung zu den Bahnsteigen der Linien 12 und 15 in Richtung Friesenplatz dient, nach Angaben der Kölner Verkehrs-Betriebe dauern.
Im Rahmen der Sanierung werden demnach der Antrieb, die Aufzugsteuerung, die Aufzugschachtbeleuchtung, die Türen inklusive deren Antriebe, der Fahrkorb, die Notruf- und Kommunikationseinrichtungen sowie die Aufzuguntergründe erneuert.
"Fahrgäste, die auf einen Aufzug angewiesen sind, können die benachbarte Haltestelle 'Neusser Straße/Gürtel' nutzen, die barrierefrei ist", teilen die KVB zudem mit.
Zuvor wurde bereits der Aufzug für die Fahrtrichtung Weidenpesch und Merkenich saniert und erst in dieser Woche wieder in Betrieb genommen. Auch dieser Lift stammte ursprünglich aus dem Jahr 1996.
