Schlaflos in Köln? So gut ist die Schlafqualität in der Domstadt wirklich

Köln - Schlechte Luft, großer Lärm, Lichtverschmutzungen - es gibt viele Gründe, warum Menschen insbesondere in Städten schlecht schlafen. Der neue " European Sleep Index " zeigt nun, wie gut die Schlafqualität in 25 europäischen Metropolen wirklich ist. Wie schneidet Köln dabei ab?

Wie gut schlafen die Menschen in der Domstadt wirklich? Das geht aus dem neuen "European Sleep Index" hervor, der nun veröffentlicht wurde. (Symbolfoto) © Lisa Krassuski/dpa

Aus deutscher Sicht landet die Domstadt nur im unteren Mittelfeld. Sowohl in Stuttgart und Hamburg als auch in München schlafen die Menschen dem "European Sleep Index" zufolge besser und erholsamer als die Kölner. Dahinter folgen Frankfurt am Main und Berlin.

International gesehen belegt die Rheinmetropole den elften Platz.

Besonders schlecht wird in Köln dabei die hohe Lichtverschmutzung sowie ein relativ hoher Alkoholkonsum bewertet. Luftqualität und Lärmbelastung bekommen hingegen vergleichsweise gute Noten.

Europaweit am besten schneiden Zürich, Amsterdam und Stockholm ab, am schlechtesten Barcelona, Warschau und Prag.