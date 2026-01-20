Schlaflos in Köln? So gut ist die Schlafqualität in der Domstadt wirklich
Köln - Schlechte Luft, großer Lärm, Lichtverschmutzungen - es gibt viele Gründe, warum Menschen insbesondere in Städten schlecht schlafen. Der neue "European Sleep Index" zeigt nun, wie gut die Schlafqualität in 25 europäischen Metropolen wirklich ist. Wie schneidet Köln dabei ab?
Aus deutscher Sicht landet die Domstadt nur im unteren Mittelfeld. Sowohl in Stuttgart und Hamburg als auch in München schlafen die Menschen dem "European Sleep Index" zufolge besser und erholsamer als die Kölner. Dahinter folgen Frankfurt am Main und Berlin.
International gesehen belegt die Rheinmetropole den elften Platz.
Besonders schlecht wird in Köln dabei die hohe Lichtverschmutzung sowie ein relativ hoher Alkoholkonsum bewertet. Luftqualität und Lärmbelastung bekommen hingegen vergleichsweise gute Noten.
Europaweit am besten schneiden Zürich, Amsterdam und Stockholm ab, am schlechtesten Barcelona, Warschau und Prag.
So wurde der "European Sleep Index" erstellt
Für den "European Sleep Index" wurden insgesamt sechs Schlüsselindikatoren ausgewertet: Lichtverschmutzung, Konzentration von Feinstaub, Lärmbelastung, Raucherquote, Alkoholkonsum und Schlafdauer.
Für jeden dieser Indikatoren wurden dabei Strafpunkte vergeben. Heißt: Je niedriger der Gesamtscore, desto besser ist die Schlafqualität.
Titelfoto: Lisa Krassuski/dpa