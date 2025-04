Schnäppchenjäger aufgepasst: Kölner Fundbüro verkauft verlorene Wertsachen

Köln - Schnäppchenjäger aufgepasst: Das Fundbüro der Stadt Köln verkauft am Mittwoch erneut Fundsachen, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.

Wer einen Gegenstand kaufen will, sollte allerdings genügend Bargeld dabei haben. Denn: EC- und Kreditkarten sowie Schecks werden nicht akzeptiert.

Wer bei dem Verkauf dabei sein will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen, da nur eine begrenzte Zahl an Plätzen in dem Konferenzraum zur Verfügung steht. Eine Reservierung ist nicht möglich.