Schnee-Chaos in Köln: AWB arbeitet mit Hochdruck auf den Straßen

Köln - Heftiger Schneefall soll Köln auch am heutigen Donnerstag im Griff haben. Um gute Bedingungen auf den Straßen kümmern sich ab dem frühen Morgen Hunderte Mitarbeitende der AWB.

Für den Donnerstag sind weiterhin starke Schneefälle angesagt. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Das haben die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH zuvor per offizieller Mitteilung angekündigt.

Demnach sollen 370 Mitarbeitende und 140 Fahrzeuge unterwegs sein, um die Kölner Straßen von Schnee und Eis zu befreien.

Nach Aussage der AWB seien seit 4 Uhr über 120 Mitarbeitende in fast 90 Fahrzeugen innerhalb der Winterdienst-Stufe eins am Start. "Diese Stufe umfasst die Rheinbrücken und Hauptverkehrsstraßen sowie die wichtigsten Radwege in Köln. Diese werden bis zum Hauptberufsverkehr auf einer Länge von 1900 km geräumt und gestreut."

Zusätzlich dazu werden seit 5 Uhr Bushaltestellen, verkehrsrelevante Treppen sowie Fußgängerüberwege, Verkehrsinseln und bestimmte Fußgängerzonen von Hand geräumt und gestreut.

Um den Straßenverkehr für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu machen, sollen Kölnerinnen und Kölner noch vorsichtiger und sorgfältiger unterwegs sein als sonst.