Schockierende Zahlen! Deutlich mehr Hunde-Giftköder in Köln entdeckt

In der Domstadt gab es im vergangenen Jahr sogar einen deutlichen Anstieg an Köderfunden - und die Zahlen sind schockierend!

Mit Aushängen versuchen Hundehalterinnen und -halter, sich gegenseitig vor den versteckten Gefahren zu warnen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Zudem werden häufig auch scharfe oder spitze Gegenstände wie Rasierklingen, Nägel oder Glasscherben in den Ködern versteckt, die beim Verschlucken schwere innere Verletzungen auslösen können.

Problematisch ist außerdem, dass anhand der Symptome oftmals nicht schnell genug erkannt werden kann, um welche Art von Gift es sich handelt, da diese sehr vielfältig sein können. Typisch seien etwa Lethargie, Apathie, starkes Zittern oder Bauchkrämpfe, teilen die Tierexperten mit.

Aber auch ein aufgeblähter, harter Bauch, übermäßiger Speichelfluss, Hecheln, blasse Schleimhäute sowie Würgereiz, Blut im Erbrochenen oder Schaum vor dem Maul können Anzeichen sein, dass Dein Liebling einen Giftköder verschluckt haben könnte.

Neben Köln wurden auch in anderen deutschen Großstädten vermehrt Giftköder registriert. So gab es seit Mitte 2021 in Berlin insgesamt 1056 Meldung (2023: 369), in Hamburg 699 (2023: 257) und in München 412 (2023: 143) Funde.