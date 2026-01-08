Stadt zieht Bomben-Bilanz: So viele Blindgänger wurden 2025 in Köln gefunden

Köln - Auch mehr als 80 Jahre nach seinem Ende sind die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs in Köln noch regelmäßig zu spüren. Das zeigen die stetigen Bombenfunde bei Bau- und Sondierungsarbeiten. Doch wie viele Blindgänger wurden 2025 wirklich entdeckt?

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen hatte in Köln im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Genau das hat der Bereich "Kampfmittelangelegenheiten" des Ordnungsamtes der Stadt Köln in seiner Bomben-Bilanz für das vergangene Jahr herausgearbeitet. Demnach habe es 2025 insgesamt 50 Funde von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg auf Kölner Stadtgebiet gegeben.

Darunter waren den Angaben nach 24 sogenannte Sprengbomben, die insgesamt 19 Evakuierungen der Bürgerinnen und Bürger nötig machten.

23 Sprengbomben (21-mal mit Aufschlagzünder, zweimal mit Langzeitzünder) wurden dabei per Entschärfung beseitigt, während eine Bombe keinen funktionsfähigen Zünder mehr hatte und von den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gefahrlos abtransportiert werden konnte.

Die größten gefundenen Blindgänger waren zwei 20-Zentner-Bomben, die im Juni im Bereich der Deutzer Werft entdeckt wurden und die Evakuierung von rund 20.000 Kölnerinnen und Kölnern nötig machten. Darüber hinaus wurden fünf Zehn-Zentner-Bomben, 16 Fünf-Zentner-Bomben sowie eine Zweieinhalb-Zentner-Bombe gefunden.