Streit um Grundsteuer in Köln! Stadtrat trifft Entscheidung

Köln - Bis Ende des Jahres müssen Kommunen in ganz Deutschland den Hebesatz zur Berechnung der Grundsteuer festlegen. In Köln könnte der niedriger ausfallen als befürchtet.

Das Wohnen in der Kölner Innenstadt soll trotz Grundsteuer-Reform im kommenden Jahr nicht signifikant teurer werden. © Federico Gambarini/dpa

Angeblich will sich eine Mehrheit im Kölner Stadtrat nämlich gegen eine versteckte Erhöhung der Grundsteuer aussprechen, die von Kämmerin Dörte Diemert vorgeschlagen wurde.

Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach hatte Diemert vorgesehen, den bislang geltenden Hebesatz von 515 Prozent für Wohngründstücke in der Domstadt beizubehalten. Weil die Grundsteuer ab dem kommenden Jahr allerdings anders berechnet wird als zuvor, hätten Bürgerinnen und Bürger damit zusätzlich rund 23 Millionen Euro an die Stadt zahlen müssen, heißt es in dem Bericht.

Grüne, CDU, SPD, FPD und Volt sollen sich gegen den Plan der Kämmerin ausgesprochen haben. Stattdessen wollen die Fraktionen einen Satz von 475 Prozent als Grundlage festlegen.