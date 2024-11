Stromausfall auf Deutzer Kirmes: Das sagt der Betreiber

Köln - Der Blackout auf der Deutzer Herbstkirmes hat am Freitagabend für Wirbel in Köln gesorgt. Nun hat sich der Veranstalter geäußert.

Zudem bedankt sich der Betreiber bei Polizei , Security sowie den Schaustellerinnen und Schaustellern. "Alle haben in dieser Situation mit Professionalität und Ruhe reagiert und gezeigt, wie sicher und organisiert Kirmesbetrieb auch in Notlagen sein kann."

Anstatt die Euphorie einer schnellen Fahrt genießen zu können, saßen etliche Besucherinnen und Besucher in den Fahrgeschäften fest und mussten auf Hilfe von außen hoffen.

Grund für den Stromausfall war ein technischer Defekt an einem Hauptstromrelais. Der Fehler aktivierte den Notschalter, wodurch die Stromversorgung nicht wiederhergestellt werden konnte. Das berichtet die Polizei.

Die traditionelle Herbstkirmes am Rheinufer läuft seit dem 26. Oktober und soll noch bis Sonntag weitergehen. Trotz des Zwischenfalls will der Veranstalter das Gelände auch am Samstag ab 12 Uhr öffnen.