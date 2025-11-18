Teurer Schmuggel am Flughafen: Damit will Reisender durch Sicherheitskontrolle

Köln - Kurz vor seinem Abflug nach Alicante (Spanien) hat ein Ukrainer am Flughafen Köln/Bonn eine empfindliche Geldstrafe blechen müssen.

Die Polizei zog den Schlagring aus dem Verkehr und leitete ein Verfahren gegen den Mann ein. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Der 33-Jährige hatte nämlich am Montag vor, mit einem Schlagring in der Jackentasche die Sicherheitskontrolle zu passieren.

Einsatzkräfte der Polizei stellten den Gegenstand daraufhin sicher und verdonnerten den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro.