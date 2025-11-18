Teurer Schmuggel am Flughafen: Damit will Reisender durch Sicherheitskontrolle

Am Flughafen Köln hat die Polizei zum Start der neuen Woche durchgegriffen und einen 33-Jährigen zur Kasse gebeten.

Von Maurice Hossinger

Köln - Kurz vor seinem Abflug nach Alicante (Spanien) hat ein Ukrainer am Flughafen Köln/Bonn eine empfindliche Geldstrafe blechen müssen.

Die Polizei zog den Schlagring aus dem Verkehr und leitete ein Verfahren gegen den Mann ein. (Symbolbild)
Der 33-Jährige hatte nämlich am Montag vor, mit einem Schlagring in der Jackentasche die Sicherheitskontrolle zu passieren.

Einsatzkräfte der Polizei stellten den Gegenstand daraufhin sicher und verdonnerten den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro.

Außerdem läuft nun ein Verfahren nach dem Waffen- und Luftsicherheitsgesetz gegen ihn.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass das Mitführen von Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen an Bord von Luftfahrzeugen grundsätzlich verboten ist.

Titelfoto: Marius Becker/dpa

