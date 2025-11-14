Kölner Hauptbahnhof wird abermals gesperrt: Jetzt gibt es mehr Details

Köln - Die neuerliche Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs für Fern- und Regionalzüge im kommenden Jahr soll nicht noch einmal zehn Tage lang dauern.

Im kommenden Jahr soll der Hauptbahnhof in Köln nicht noch mal zehn Tage gesperrt werden. © Roberto Pfeil/dpa

"Was wir den Fahrgästen schon jetzt sagen können: Die zweite Sperrung wird kürzer sein", sagte Matthias Gramer, Regionalleiter bei der für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Tochter InfraGo.

Die Bahn sperrt den Kölner Hauptbahnhof ab Freitagabend (21 Uhr) für zehn Tage für alle Fern- und Regionalzüge. Nur S-Bahnen fahren dann noch bis ins Zentrum der Millionenstadt.

Eigentlich sollte in dieser Zeit ein neues Stellwerk in Betrieb genommen werden. Doch weil die Software für das Stellwerk Probleme macht, wurde dieser Plan kurzfristig gestoppt.

Die Folge: Im kommenden Jahr ist noch einmal eine Sperrung der Fern- und Regionalgleise am Kölner Hauptbahnhof nötig - möglicherweise im Frühjahr.

Einen genauen Termin nennt die Bahn noch nicht. "Selbstverständlich nehmen wir bei der Planung auch Rücksicht auf den Karnevalsverkehr in Köln", versicherte Gramer.