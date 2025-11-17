Eisstockschießen und Kölns größte Karaoke-Wand: Kriminalitäts-Hotspot wird zum Winter-Traum

Köln - Es wird wieder weihnachtlich in Köln - sogar auf dem für seine hohe Kriminalitätsrate bekannten Ebertplatz . Auch in diesem Jahr wird dort bis zum 30. Dezember wieder ein vielfältiges Winterprogramm stattfinden.

Der Ebertplatz in der Kölner Innenstadt erstrahlt ab Freitag im winterlichen Flair. © Marius Becker/dpa

Organisiert wird das Programm von der Stadt Köln in Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen. Neben der 55 Meter langen LED-Lichtinstallation "Fries TV", die Videokunst-Beiträge zeigen und den Platz während der dunklen Jahreszeit erhellen soll, dürfen sich Besucher dabei unter anderem auch auf das beliebte Eisstockschießen freuen.

Ganz günstig wird der Spaß aber nicht: Bis 18 Uhr kostet eine Eisstockbahn 30 Euro pro Stunde, danach sogar 50 Euro. Für Schulklassen gibt es kostenfreie Sonderzeiten. Tickets gibt es online über shop.koelnbaeder.de.

Eröffnet wird das Programm am kommenden Freitag (21. November) um 19 Uhr mit einer spektakulären Feuershow. Am Samstag (22. November) findet zudem eine sogenannte "Silent Disco" statt, eine Party, bei der die Feiernden Kopfhörer tragen.

Laut wird es hingegen eine Woche später (29. November): dann verwandelt sich der Ebertplatz in eine echte Mitsing-Zone und aus dem LED-Display wird Kölns größte Outdoor-Karaoke-Wand.

Und auch die im Vorjahr beliebten Ebertplatz-Konzerte bekommen eine Neuauflage. Unter anderem dürfen sich Musikbegeisterte am 4. Dezember auf Auftritte von "Bruna Cabral & Emma Comson" sowie "Dr. Taui" freuen.