Tod von Phantasialand-Mitarbeiter: War es Mord? Staatsanwaltschaft ermittelt!

Brühl - Nervenkitzel, Freude und ganz viel Spaß - Freizeitparks stehen eigentlich für die sonnige Seite des Lebens. Über dem Phantasialand in Brühl hingegen hängen trotz Start in die Saison 2024 derzeit dunkle Wolken.

Wie der General-Anzeiger weiter berichtet, sollen die Ermittlungen in dem Fall umfangreich sein. Es werden auch Zeugen befragt. Neue Erkenntnisse sind demnach erst in einigen Wochen zu erwarten.

Am Montag voriger Woche war der 43-Jährige bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn "Taron" von einer Bahn erfasst und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann starb noch am Unglücksort.