Trotz hoher Investitionen: Immer weniger Kölner mit dem Fahrrad unterwegs

Köln - Die Stadt Köln investiert jährlich große Summen in den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Zuletzt wurden etwa neue Radwege am Barbarossaplatz und auf der Deutzer Brücke eingeweiht. Dennoch waren 2024 weniger Radler unterwegs als noch im Vorjahr.

Die Zahlen stammen aus der Auswertung der 21 Dauerzählstellen im ganzen Stadtgebiet. Besonders hoch frequentiert waren dabei der Hohenzollernring, die Deutzer Brücke und die Zülpicher Straße.

In diesem Jahr sollen zudem zwei weitere Stellen hinzukommen: an der Kalker Hauptstraße (als Hauptverkehrsachse zur Innenstadt) sowie an der Maybachstraße. Die Zählstelle an der Deutzer Brücke muss aufgrund der neuen Radverkehrsführung zudem erweitert werden.