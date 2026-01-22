Verkehr soll sicherer werden: Stadt Köln erhält Millionenförderung

Köln - Die Stadt Köln darf sich über eine Förderung von 6,8 Millionen Euro freuen. Die Mittel sollen eingesetzt werden, um die Verkehrssicherheit insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung zu erhöhen.

Mithilfe der Millionenförderung sollen 35 Kölner Ampeln auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (56, Grüne) hat der Stadt den entsprechenden Bescheid am Donnerstag überreicht. Das Geld stammt aus dem NRW-Programm "Nachhaltige Städtische Mobilität für alle" (EFRE).

Mithilfe der Förderung sollen insgesamt 35 Ampeln auf Kölner Stadtgebiet auf den neuesten Stand der Technik gebracht und die darin verbauten Glühlampen auf LED-Technik umgerüstet werden, teilt die Stadt mit.

In diesem Rahmen sollen dann auch kooperative Systeme in die neuen Lichtsignalanlagen integriert werden, wodurch laut Stadt "erstmalig in Köln intelligente Verkehrssysteme" etabliert werden könnten.