Vor Mega-Sanierung: Kölner Bahnstrecke ab Weihnachten dicht

Köln/Wuppertal - Kurz vor der monatelangen Generalsanierung wird die Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen schon einmal für eine Woche gesperrt.

Anfang Februar wird die Strecke schließlich für fünf Monate gesperrt. © Henning Kaiser/dpa

Vom 2. Weihnachtstag (21 Uhr) bis zum 2. Januar müssen Reisende im Regionalverkehr auf Busse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig umgeleitet.

Die Woche werde benötigt, um letzte Vorbereitungen für die Generalsanierung im neuen Jahr zu treffen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Vom 6. Februar bis zum 10. Juli ist die 65 Kilometer lange Fern- und Regionalstrecke dann für gut fünf Monate gesperrt. In dieser Zeit werden Gleise, Weichen und Brücken erneuert, Lärmschutzwände errichtet und Bahnhöfe modernisiert.

Für die Vorbereitungen fahren vom 26. Dezember bis 2. Januar keine Fernzüge zwischen Köln, Wuppertal und Hagen. ICE-Züge von Köln nach Berlin und Hamburg werden über Düsseldorf, Duisburg und das Ruhrgebiet umgeleitet - dadurch dauert die Fahrt etwa 20 bis 40 Minuten länger.