Entrümpeln an den Feiertagen? Wann Du noch schnell zum Wertstoffhof kannst

Köln - Falls Du in den nächsten Tagen noch schnell Kartons, alte Elektrogeräte oder schon den Weihnachtsbaum loswerden willst: Augen auf! Die AWB Köln haben für ihre Wertstoff-Center rund um die Feiertage Sonderregeln. Hier gibt es einen Überblick.

Wer an den Feiertagen Gerümpel wegfahren will, muss sich an die Sonderregeln halten. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Laut Mitteilung der AWB haben die beiden großen Wertstoff-Center in Köln‑Ossendorf und Köln‑Gremberghoven an Weihnachten und rund um Neujahr teilweise abgewandelte Öffnungszeiten.

An Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) sind die Standorte von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. An Feiertagen (25. und 26. Dezember und 1. Januar) sind die Center grundsätzlich geschlossen.

In der Zeit "zwischen den Jahren" (27. bis 30. Dezember) gelten die regulären Öffnungszeiten je nach Wochentag (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr, Samstag von 8 Uhr bis 16 Uhr).

Generell gilt: Schadstoff- oder Sonderabfälle werden an Feiertagen nicht angenommen.

