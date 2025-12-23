Entrümpeln an den Feiertagen? Wann Du noch schnell zum Wertstoffhof kannst
Köln - Falls Du in den nächsten Tagen noch schnell Kartons, alte Elektrogeräte oder schon den Weihnachtsbaum loswerden willst: Augen auf! Die AWB Köln haben für ihre Wertstoff-Center rund um die Feiertage Sonderregeln. Hier gibt es einen Überblick.
Laut Mitteilung der AWB haben die beiden großen Wertstoff-Center in Köln‑Ossendorf und Köln‑Gremberghoven an Weihnachten und rund um Neujahr teilweise abgewandelte Öffnungszeiten.
An Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) sind die Standorte von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. An Feiertagen (25. und 26. Dezember und 1. Januar) sind die Center grundsätzlich geschlossen.
In der Zeit "zwischen den Jahren" (27. bis 30. Dezember) gelten die regulären Öffnungszeiten je nach Wochentag (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr, Samstag von 8 Uhr bis 16 Uhr).
Generell gilt: Schadstoff- oder Sonderabfälle werden an Feiertagen nicht angenommen.
So entsorgst Du Deinen Weihnachtsbaum richtig
Die Weihnachtsbaum-Abfuhr läuft vom 8. bis 23. Januar 2026 und ist für Euch kostenlos. Stellt Euren abgeschmückten Baum am Abholtag einfach bis 7 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand, aber so, dass niemand darüber stolpert oder ausweichen muss.
Dennoch gibt es einige Dinge zu beachten: Der Baum darf maximal zwei Meter lang, der Stamm nicht dicker als 15 Zentimeter sein und er soll ohne Deko oder Plastikhülle draußen liegen. Euren Abholtermin findet Ihr im Abfuhrkalender oder in der AWB-App.
Alternativ könnt Ihr den Baum an Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder an ausgewiesenen Plätzen abgeben. Diese Möglichkeit ist oft die richtige, falls der Abholtermin nicht passt.
