Wegen "Stadtbild"-Äußerung: Köln geht wegen Kanzler Merz auf die Straße

Köln - Auf dem Alter Markt in der Kölner Innenstadt haben sich am Donnerstagnachmittag etwa 1000 Menschen versammelt, um ihren Unmut über die " Stadtbild "-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU ) kundzutun.

Trotz des schlechten Wetters hatten sich am Donnerstag deutlich mehr Menschen zur Demo auf dem Alter Markt versammelt, als zunächst angenommen. © 7aktuell.de|Alexander Franz

Dabei sei alles insgesamt ruhig geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Trotz starker Windböen und Regen erschienen deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als angemeldet. Auf ihren Plakaten standen Sprüche wie "Weniger Merz im Stadtbild" oder "Not my Kanzler".

Das Motto der Demonstration hieß "Wir sind die Töchter – Köln für ein feministisches und buntes Stadtbild!". Die Kundgebung wurde unter anderem von "Fridays for Future" und "Zusammen gegen Rechts" unterstützt.

Die Veranstalter warfen Merz vor, Sicherheitsbedenken von Frauen als Vorwand für Ausgrenzung zu nutzen. "Ich möchte nicht von Friedrich Merz instrumentalisiert werden", sagte Lilith Rein, Organisatorin der Demonstration. "Feminismus darf niemals als Deckmantel für Rassismus und Diskriminierung missbraucht werden."