Sie hielten es für Schmiererei: Weltbekanntes Kunstwerk bei Reinigungsarbeiten beschädigt

Bereits 1980 sprayte der Schweizer Künstler Harald Naegeli (84) das Skelett an eine Außenwand von St. Cäcilien in der Kölner Altstadt. © Rheinisches Bildarchiv/Marion Mennicken

Denn wie die Stadt Köln am Donnerstag mitteilt, habe es an der Museumskirche St. Cäcilien in der Altstadt ein "tragisches Versehen" gegeben.

Dabei sei es "zu einer Beschädigung des inzwischen denkmalgeschützten und bei Stadtführungen sehr beliebten, gesprayten Skeletts von Harald Naegeli (84) gekommen", teilt die Stadt mit.

Der Künstler, der sich einst als "Sprayer von Zürich" auf der ganzen Welt einen Namen gemacht hat, hatte das lebensgroße Graffiti bereits im Jahr 1980 auf das zugemauerte Westtor der Museumskirche gesprayt - zunächst illegal. Erst einige Jahre später wurde es dann auch offiziell als Kunstwerk anerkannt.

Vor einigen Tagen kam es dann zu dem folgenschweren Missgeschick. Ein AWB-Reinigungsteam sollte in Abstimmung mit der Museumskirche sowie dem Amt für Denkmalpflege eigentlich nur eine nicht gewünschte Schmiererei von der Kirchenwand entfernen, verwechselte allerdings offenbar die Graffitis.