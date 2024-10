Zu vergünstigten Preisen: Darum fährt die Kölner Seilbahn an diesem Wochenende nachts

So können Fahrgäste den sensationellen Ausblick auf die Stadt letztmalig in dieser Saison im Dunkeln erleben. Die Seilbahn fährt nach KVB-Angaben dann durchgehend von 10 Uhr bis 2.15 Uhr.

Nach Angaben der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) haben Fahrgäste an diesem Sonntag nochmal die Möglichkeit, "die Herbststimmung über dem Rhein zu erleben" und einen Blick auf den Mülheimer Hafen, das Altstadtpanorama und die Zoobrücke zu werfen. Vorher steht allerdings noch ein besonderes Highlight an!

Auch in der Vorweihnachtszeit wird die Kölner Seilbahn an einigen ausgewählten Terminen Fahrgäste über den Rhein befördern. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie das Unternehmen weiter informierte, können Teilnehmer der Museumsnacht das Seilbahn-Erlebnis sogar vergünstigt genießen: Erwachsene zahlen am 2. November ab 19 Uhr für die einfache Fahrt 3,50 Euro anstatt fünf Euro, Kinder zahlen 2,20 Euro anstatt drei Euro. Für alle anderen Fahrgäste gelten die normalen Ticketpreise.

"Zu beachten ist jedoch, dass bei der Seilbahn keine Eintrittskarten zur Museumsnacht verkauft werden", ergänzte die KVB.

Wer es am kommenden Wochenende nicht einrichten kann, vor Ende des Jahres aber auch nochmal gondeln will, hat dazu auch in der Vorweihnachtszeit noch die Chance: An den vier Adventswochenenden fährt die Seilbahn erneut zwischen 10 Uhr und 18 Uhr.

Alle Infos sowie weitere Tarife findet Ihr unter www.koelner-seilbahn.de.