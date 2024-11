19.11.2024 06:36 Zum Welttoilettentag: AWB Köln nehmen ganz besonderes stilles Örtchen in Betrieb

Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe nehmen zum Welttoilettentag am Dienstag ein neues öffentliches WC in Porz in Betrieb. Das soll aber nur der Anfang sein.

Von Jonas Reihl

Köln - Köln hat seit vielen Jahren ein Problem mit fehlenden Toiletten im öffentlichen Raum. Zwar gibt es im gesamten Stadtgebiet circa 100 WCs, für eine Millionenstadt ist das dennoch eine dürftige Ausbeute. Die sogenannten SHS-Anlagen können kostenfrei und geschlechtsunabhängig genutzt werden. © AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Das wollen die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) nun ändern! Anlässlich des Welttoilettentag am Dienstag stellt das kommunale Unternehmen daher einen brandneuen Toilettentyp vor: Sogenannte "Sitzen-Hocken-Stehen"-Anlagen (SHS). Ein erstes Modell davon steht am Markt in Köln-Porz. "Sie bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Toilettenarten und tragen zur Verbesserung der öffentlichen Hygiene und Sauberkeit bei", teilen die AWB gegenüber TAG24 mit. Köln Lokal Gemischte Polizeibilanz zum Karnevalsstart: Weniger Straftaten insgesamt, mehr Sexualdelikte So sollen die SHS-Anlagen mit ihren breiten Lüftungsschlitzen oben und unten, die an eine "Westerntüre" erinnern, etwa eine höhere Sicherheit bieten. Darüber hinaus sind sie aus Edelstahl gefertigt, besonders widerstandsfähig gegen Vandalismus und dürfen rund um die Uhr kostenfrei sowie geschlechtsunabhängig genutzt werden. Das neue WC in Porz soll allerdings nur der Anfang sein. "Weitere Standorte insbesondere in stark frequentierten Lagen sind geplant", betonen die AWB. Alle bisherigen Standorte, inklusive einer praktischen Navigationshilfe zum nächstgelegenen stillen Örtchen, findest du hier.

Titelfoto: AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH