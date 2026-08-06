Nach Schüssen auf offener Straße in Köln: Sämtliche Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Köln - Nach den Schüssen mit Verletzten im Kölner Stadtteil Mülheim sind die sieben vorläufig Festgenommenen wieder entlassen worden.

Polizei und Rettungskräfte sind in Köln-Mülheim nach Schüssen auf offener Straße an einem Tatort beschäftigt. © Daniel Evers/dpa

Die Voraussetzungen für Haftbefehle hätten nicht vorgelegen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit – unter anderem, weil der "notwendige Verdachtsgrad" nicht zu begründen gewesen sei.

"Ungeachtet dessen dauern die Ermittlungen zum Ablauf und zum Motiv der Auseinandersetzung an", sagte er.

Bei besagter Auseinandersetzung waren am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Zwei erlitten Schuss-, zwei weitere Stichverletzungen. Es gibt Hinweise, dass Streitigkeiten zwischen zwei Familien der Auslöser gewesen sein könnten.

Verletzte soll es auf beiden Seiten gegeben haben. Zunächst hatten die Ermittler die vier Verletzten selbst sowie zwei 19-Jährige und einen 21-Jährigen festgenommen.

"Es ist davon auszugehen, dass es offenbar zwischen den beiden beteiligten Familien im Vorfeld nicht unerhebliche Streitigkeiten gab", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen.