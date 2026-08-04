Schießerei auf offener Straße in Köln: Eskalierte hier ein Familienstreit?

Köln - Ist hier ein Familienstreit eskaliert? Vier Menschen sind am Montagabend in Köln -Mülheim durch Schüsse und Messerstiche zum Teil schwer verletzt worden. Insgesamt sieben Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei war am Montagabend mit starken Kräften in Mülheim im Einsatz. © Daniel Evers

Zeugen hatten gegen 22 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie die blutige Auseinandersetzung auf dem Gelände einer Aral-Tankstelle auf der Berliner Straße beobachtet hatten.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge erlitten zwei Männer (24, 48) Stichverletzungen bei dem Streit. Eine Frau (39) und ein Mann (42) wurden zudem durch Schüsse verletzt.

Rettungskräfte brachten die Verwundeten daraufhin noch in der Nacht in eine Klinik. Drei der vier Verletzten befinden sich laut den Ermittlern auch weiterhin in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Zu ihrem Zustand machten die Behörden keine Angaben.

Alle vier wurden ebenso wie zwei 19-jährige Tatverdächtige sowie ein 21-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen.